Ambiancebroers AlpenFever stellen CD voor tijdens Oostenrijks feestje: “Schlager en après-skisfeer doet elk feestje knallen” Joeri Seymortier

22 februari 2019

10u31 0 Evergem De broers Bart en Peter De Spiegelaere uit Kluizen bij Evergem stellen zondag het nieuwe album van hun succesgroep AlpenFever voor. Ze doen dat bewust in hun thuisdorp.

De nieuwe plaat van AlpenFever heet ‘Total Easy, Total Cool’ en wordt gevuld met twaalf nieuwe liedjes die door Bart gecomponeerd werden. Natuurlijk weer in de typische stijl van de Tiroler volksmuziek. “Het gaat echt goed met AlpenFever”, zeggen de twee broers. “We treden niet alleen op in België, maar ook Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland vallen voor onze muziek. We zijn de laatste tijd ook steeds meer op Ment TV te zien. De schlager en de après-skisfeer is iets wat elk feestje doet knallen. We hebben allebei nog een gewone job, dus is het echt wel plannen om die buitenlandse optredens er bij te nemen. Zondag 24 februari stellen we onze nieuwe CD voor in zaal De Burggrave in Evergem, met fans uit België, Nederland en zelfs Duitsland. We gaan dat doen met een spetterend live-optreden. Ook collega Johan Veugelers komt langs met zijn accordeon.”

Het nieuwe album van AlpenFever is te koop tijdens de optredens en kan besteld worden op info@alpenfever.be.