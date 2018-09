Alle Vlaamse ministers komen naar Meetjesland Joeri Seymortier

03 september 2018

14u52 0 Evergem Alle ministers van de Vlaamse Regering komen op vrijdag 7 september naar het Meetjesland.

Elk jaar wordt de eerste ministerraad van het nieuwe politieke jaar op locatie gehouden. Dit jaar mag Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) gastvrouw zijn, en kiest ze haar eigen Meetjesland als locatie voor haar collega’s. De ministers noemen hun jaarlijks uitje de ‘Away Day’.

“We verzamelen vrijdag eens niet op het Martelaarsplein, maar wel in Sint-Laureins, Evergem en de Gentse zeehaven”, zegt minister Joke Schauvliege. “Om 10 uur is er ministerraad en die gaan we houden in Het Godhuis in Sint-Laureins. Rond 13.30 uur vertrekken we richting Gent voor een bezoek aan de Nieuwe Dokken. We gaan met een e-bike door de Gentse zeehaven fietsen, en plannen ook een rondvaart in de haven. In de late namiddag fietsen we dan samen naar de Brouwerij Van Steenberge in Ertvelde. Daar krijgen we een rondleiding in de vernieuwde brouwerij en mogen we hopelijk ook een heerlijk biertje proeven.”