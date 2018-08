Albert en Monique zijn halve eeuw getrouwd 09 augustus 2018

02u25 0

Albert Genetello en Monique De Craene uit Lovendonk in Sleidinge zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft twee kinderen, Mario en Sandra. Zij zorgden op hun beurt voor vijf kleinkinderen.





Albert en Monique kenden elkaar als buren in de Reibroekstraat, maar de vonk sloeg echt over tijdens het feest voor '1.000 jaar Evergem' in danszaal Flora.





Albert startte zijn loopbaan op de scheepswerven Langerbrugge om daarna over te stappen naar Sidmar. Monique stopte in de weverij toen er kinderen kwamen. Jarenlang was stijldansen hun passie.





(JSA)