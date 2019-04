Al 76 ploegen voor Ekiden Evergem (en tien zijn van gemeenteschool Sleidinge) Joeri Seymortier

01 april 2019

16u01 0 Evergem De inschrijvingen voor de Ekiden in Evergem lopen goed binnen. Er zijn nu al 76 ploegen ingeschreven.

De estafettemarathon wordt in Evergem traditiegetrouw op 1 mei gelopen. Opvallend: van de 76 ingeschreven ploegen, zijn er tien ploegen bij van de gemeentelijke basisschool Sleidinge. “Dat is een record”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) trots. “Vorig jaar nam de school deel aan de wedstrijd met acht ploegen. Nu zijn dat er dus twee meer. Onder impuls van directrice Christine De Baets schreven de vierde-, vijfde- en zesdeklassers zich in. Er is ook een ploegje met mama’s en papa’s.”

Inschrijven voor de estafettemarathon kan nog. Een team van zes lopers loopt in totaal 42,195 kilometer. Je betaalt 36 euro. Meer info: www.ekiden.be.