Afvissing aan waterproductiecentrum 14 maart 2018

02u42 0

Vandaag, woensdag 14 maart, vindt aan het waterproductiecentrum van De Watergroep in Kluizen een grote afvissing plaats.





Binnenkort staan er werken gepland aan het innamekanaal, dat het water naar de grote spaarbekkens van Kluizen brengt. "Voor die werken moet het kanaal volledig afgesloten, gedraineerd en gereinigd worden", zegt Stijn Mortier. "Het innamekanaal van 500 meter lang en 25 meter breed, is sinds de bouw van het waterproductiecentrum in de jaren zeventig aan renovatie toe. We trekken als De Watergroep de kaart van duurzaamheid door in onze volledige werking. Daarom zal vooraleer de werken van start gaan, eerst een afvissing georganiseerd worden. Een gespecialiseerde firma zal zoveel mogelijk vissen uit het innamekanaal overbrengen naar de nabijgelegen Averijevaart."





De Watergroep produceert in het waterproductiecentrum van Kluizen dagelijks zestig miljoen liter drinkwater. Dat komt vooral van oppervlaktewater uit beken uit de regio, onder andere de Poekebeek.





(JSA)