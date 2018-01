Afscheid van Denise (76) die in brand achterbleef 02u30 0

In de Zevekotestraat in Evergem ontstond vorige woensdag iets na middernacht een brand op de bovenste verdieping van de alleenstaande woning van Denise Van Vooren (76) en haar man Christian Meiresonne (79). Christian raakte op tijd buiten, maar zijn echtgenote had minder geluk . Het huis ging helemaal in vlammen op.





"Wat een verschrikkelijke manier om op je oude dag te sterven", zei haar overbuur toen aangeslagen. De brand woedde al heel fel toen de bewoners het vuur opmerkten. "Ze hebben geprobeerd om het nog te blussen, maar dat lukte niet", klinkt het bij het parket van Oost-Vlaanderen. Denise was erg graag gezien. Haar leven stond in het teken van mensen helpen.





Dat deed ze professioneel ook, toen ze voor de CM bij mensen ging poetsen. Ze laat naast haar man ook een zoon en twee dochters na. De familie meldde zaterdag dat ze afscheid van hun 'Moetje' nemen vrijdag 19 januari om 15 uur in de aula van het crematorium Westlede in Lochristi. (JEW/DJG)