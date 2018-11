Advocaat doodrijder Julie Roelens (22) pleit in beroep voor gedeelde verantwoordelijkheid: “Te laat zichtbaar om te kunnen ontwijken” Wouter Spillebeen en Jeroen Desmecht

20 november 2018

11u40 5 Evergem David D., de man die onder invloed van 25 glazen alcohol en een lijn cocaïne Julie Roelens (22) doodreed, pleit in beroep dat het slachtoffer mee verantwoordelijk was voor het ongeval. De verdediging stelt dat Julie niet op het fietspad liep en dat haar fiets onvoldoende verlicht was. “Dat is een tactische zet van de verdediging.”

Vier jaar cel, acht jaar rijverbod en 8.000 euro boete. Dat was het verdict voor David D. in eerste aanleg. Na een Chirofuif was de 22-jarige Julie Roelens in de nacht van 9 op 10 september vorig jaar onderweg naar huis samen met een vriend. Hij te voet, zij met de fiets aan de hand, toen ze in de Vaartstraat-West in Ertvelde van de baan gemaaid werden. Chiroleidster Julie overleed ter plaatse. Achter het stuur van de Volvo zat de 39-jarige David D. uit Evergem, in zijn bloed: 25 glazen alcohol, twee lijnen cocaïne én amfetamine. Hij vluchtte, de volgende ochtend gaf zijn vader hem aan bij de politie.

De toenmalige advocaat van David D. pleitte in eerste aanleg nog voor de vrijspraak. Die stelde dat Julie op de baan, en niet op het fietspad liep. Ook zou haar achterlicht niet gebrand hebben. “Daardoor was ze wellicht pas op 20 meter afstand zichtbaar, of op een seconde van een aanrijding. Had iemand die niet geïntoxiceerd was een aanrijding op zo’n korte afstand wel kunnen vermijden?”, klonk het in eerste aanleg.

Daar kwam de verdediging dinsdag in beroep op terug. “Een grote inschattingsfout. Dat was wereldvreemd”, aldus Filip Van Hende, de nieuwe advocaat van D. “Je mag je verantwoordelijkheid niet ontlopen”, zegt Van Hende die voor gedeelde aansprakelijkheid pleit, waardoor D. een strafvermindering zou kunnen krijgen.

Er zijn enkele punten die de rechter niet voldoende heeft overwogen Flip Van Hende

“Wat mijn cliënt gedaan heeft, is een volstrekt onverantwoorde daad”, benadrukt Van Hende. “Toch heeft de rechter enkele punten niet voldoende overwogen. Het gras groeit over een deel van het fietspad en was die nacht heel nat. Julie en haar vriend zouden het natte gras ontweken hebben. Volgens ons kan het niet dat ze met twee en een fiets dan nog op het fietspad pasten. Experts kunnen noch ontkennen noch bevestigen dat ze op het fietspad wandelden.”

Ook het achterlicht van de fiets werd weer aangehaald. “Het slachtoffer droeg donkere kleding en haar achterlicht brandde zeker niet.” Hoewel de rechter in eerste aanleg nog duidelijk stelde dat Julie geen onvoorzienbaar obstakel was voor D., was ze volgens Van Hende te laat zichtbaar om te kunnen ontwijken.

D. heeft weinig lessen getrokken uit zijn vorige ervaring Openbaar Ministerie

Naar het pleidooi van de verdediging had het Openbaar Ministerie geen oor. “D. kreeg in 2009 al twee maanden rijverbod voor rijden onder invloed van drugs en alcohol. Als je daarna nog aan het verkeer durft deelnemen met 2,14 promille alcohol in het bloed, dan heb je daaruit blijkbaar weinig lessen getrokken”, aldus de procureur. “Een verantwoordelijke bestuurder had zijn grootlichten gebruikt, ook al is dat niet verplicht. Er waren geen tegenliggers die hij kon storen. Dan waren de reflectoren van op 70 meter zichtbaar.”

“Dit is een tactische zet van de verdediging” August Blomme

Een tactische zet, zo noemt August Blomme, de advocaat van de familie Roelens het pleidooi van de verdediging. “Ze gebruiken dezelfde argumenten als in eerste aanleg. Alleen vragen nu niet meer de vrijspraak, maar een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor de familie is het heel moeilijk om die argumenten weer te moeten horen. De vriend van Julie getuigt dat ze wel degelijk op het fietspad stapten. Ook experts zeggen dat ze ten hoogste uiterst rechts bij het fietspad liep. Wetmatig was Julie dus zeker in orde.”

Het Openbaar Ministerie vordert voor het verkeersongeval een celstraf van vier jaar, een geldboete van 4.000 euro en een rijverbod van vier jaar. Het parket ging niet in beroep tegen de strafmaat voor het vluchtmisdrijf. Arrest op 18 december.