Actiegroep ‘Red Wilfried’ wint Groene Pluim in Evergem Joeri Seymortier

15 januari 2019

09u57 0 Evergem De actiegroep ‘Red Wilfried’ heeft in Evergem de Groene Pluim gewonnen.

De Groene Pluim wordt in Evergem elk jaar uitgereikt door de partij Groen, aan een initiatief dat zich in de gemeente op sociaal, ecologisch of cultureel vlak verdienstelijk gemaakt heeft. “Dit jaar werd de Groene Pluim uitgereikt aan de actiegroep ‘Red Wilfried’ uit Evergem”, zegt Groen-Voorzitter Naan Colman. “De actiegroep zet zich in voor het behoud van de historische tuin aan de hoek van de Weststraat en de Sanderuslaan in Sleidinge. Wilfried, de mascotte van het initiatief, is een bosuil die in een van de eiken woont.”