Acteurs uit Ghost Rockers, De Elfenheuvel en Spring in CC Evergem Joeri Seymortier

24 januari 2019

07u51 0 Evergem De Proefkonijnen brengen op zondag 27 januari het stuk ‘De zingende Prins’ in het Cultuurcentrum van Evergem.

Het stuk is een familievoorstelling, voor gezinnen met kinderen vanaf 5 jaar. Met op de planken onder andere Mike Wauters, bekend van Ghost Rockers, en ook Daphne Paelinck, bekend van De Elfenheuvel en Spring.

Op zondag 27 januari om 15 uur in het Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31 in Sleidinge. Kaarten: 7 euro. Info: www.evergem.be/ticketcultuurcentrum of 09/358.51.00.