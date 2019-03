Acht jaar na sluiten jeugdhuis Evergem: nieuwe ontmoetingsplek voor de jeugd Gemeente Evergem gaat Café Las Vegas huren en verbouwen Joeri Seymortier

19 maart 2019

14u30 0 Evergem Acht jaar nadat het laatste jeugdhuis van Evergem de deuren sloot, krijgt de jeugd eindelijk weer een eigen ontmoetingsplaats. De gemeente gaat café Las Vegas in de Kapellestraat huren en verbouwen, zodat de jeugd er een eigen stek krijgt. Ze kunnen er rond hangen, zich amuseren, of repeteren met hun bandje.

De vraag naar een eigen stek voor jongeren in Evergem speelt al langer. Het nieuwe gemeentebestuur van Evergem blijft niet bij de pakken zitten, en legt meteen een voorstel op tafel. De meerderheidspartijen CD&V en N-VA hebben een principeakkoord om café Las Vegas te huren. Het fel verjongde schepencollege legt hun plannen voor aan de gemeenteraad van eind deze maand.

“In Evergem is er momenteel geen ‘klassiek’ jeugdhuis en is er heel weinig aanbod voor jongeren tussen 12 en 16 jaar”, beseft ook kersvers schepen Kenny Ketels (N-VA). “Het gemeentebestuur wil die leemte opvullen door een ontmoetingsplaats te creëren waar jongeren zich kunnen ontplooien. Het is voor een samenleving heel belangrijk dat jongeren op een juiste manier begeleid worden naar volwassen worden. De nieuwe ontmoetingsplek in de Kapellestraat kan zo een laagdrempelig ‘huis’ zijn, waar jongeren na school terecht kunnen. Gewoon om gezellig samen te zijn, om creatief bezig te zijn, om te koken, of te gamen. Ze kunnen er ook muziek leren spelen of met hun band repeteren.”

Bevraging

Dat de jeugd van Evergem nood heeft aan een eigen ontmoetingsplaats, staat zwart op wit in verschillende enquêtes. Zowel Kind & Samenleving als de regionale jeugddienst van het Meetjesland hebben in Evergem een bevraging gedaan. “Beide onderzoeken formuleerden ongeveer dezelfde conclusie: jongeren wonen graag in Evergem en hebben er een band mee. Vooral door de aanwezigheid van de school en hun vrienden. Toch gaven onze Evergemse jongeren in beide onderzoeken aan dat er voor hen weinig te doen of te beleven valt. Sinds 2011 is er geen jeugdhuis meer in Evergem. Daar willen we nu iets aan doen. De ontmoetingsplaats moet een plek worden voor en door jongeren, waarbij de dienst Jeugd van de gemeente een coachende en ondersteunende rol opneemt. Om de ontmoetingsplaats duurzaam te verankeren zal de gemeente ook op zoek gaan naar mogelijke externe subsidiemogelijkheden”, zegt schepen Ketels.

Renoveren

De gemeente wil in overleg gaan met de buurt, om de komst van de nieuwe jeugdplek zo vlot te laten verlopen. Het gebouw is vandaag niet helemaal in orde. Een renovatie dringt zich op. “De eigenaars engageren zich om enkele basisinvesteringen te doen. Dit gaat dan om het grondig herstellen van elektriciteit, verwarming en eventueel het sanitair. Daarna kunnen jongeren het gebouw inrichten naar hun noden en wensen”, klinkt het nog.