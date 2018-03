Aanstaande vader (23) verongelukt in Durmakker 31 maart 2018

De 23-jarige Tahir Sefa Karaça uit Wondelgem is donderdagnacht verongelukt in de Durmakker in Evergem. Na een lange werkdag in de garage was hij rond 3.20 uur op weg naar huis. In een S-bocht verloor hij de controle over het stuur van zijn Mercedes a45 AMG, een beest met 381 PK dat slechts 4,2 seconden nodig heeft om van 0 naar 100 kilometer per uur te gaan. De man reed frontaal in op een geparkeerde vrachtwagen. Er kon geen hulp meer baten. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen verloor de bestuurder vermoedelijk de controle nadat hij een boordsteen had aangetikt. De Duitse vrachtwagen stond reglementair geparkeerd. Tahir stond op het punt om voor het eerst vader te worden. Zijn vrouw, met wie hij nog maar een jaar getrouwd was, is zeven maanden zwanger. Zijn lichaam wordt vandaag nog gerepatrieerd naar Turkije, waar hij dit weekend begraven zal worden. (JEW)