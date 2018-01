Aanhangwagen van 10.000 euro gestolen op oprit 24 januari 2018

02u33 0 Evergem De aanhangwagen van dakwerker Enrico De Vos is in de nacht van maandag op dinsdag van zijn oprit in Evergem gestolen. Hij kocht de aanhangwagen zes maanden geleden voor 10.000 euro. Enrico hoopt via getuigen de goed uitgeruste kar terug te vinden.

"De aanhangwagen stond op mijn oprit, in de doodlopende Langeplasstraat", vertelt Enrico. "Daar staat hij altijd als ik hem niet nodig heb. Ik had niet gedacht dat hij daar gestolen zou worden." Maar toen Enrico dinsdag rond 6.40 uur buiten kwam, stelde hij vast dat de dure aanhangwagen toch verdwenen was.





"De aanhangwagen lag niet vast met een ketting, maar was aan de bol om hem aan de wagen vast te maken wel met een sleutel vergrendeld", verduidelijkt Enrico. "Ik heb nu gezien dat dat eigenlijk niet genoeg is. Ze vijzen gewoon vier bouten af en zijn ermee weg. Er moest een wielslot op staan."





De 10.000 euro die Enrico in de aanhangwagen investeerde, zijn hopeloos verloren als hij de kar niet terug vindt. Hij is niet verzekerd tegen diefstal. Daarom is hij op zoek naar getuigen. "De buurvrouw heeft iets gehoord rond middernacht, maar ze heeft niet gekeken", zucht hij. Wie de bijzondere aanhangwagen, die ook dienst doet als kipwagen gezien heeft, kan de politie contacteren op het nummer 09/257.00.10. (WSG)