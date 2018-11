90’s herleven op heuse House Party Joeri Seymortier

11 november 2018

12u00 0 Evergem Sven Dellaert en Xavier Iterbeke hebben de 90’s in Evergem doen herleven op een heuse 90’s House Party.

Het feest werd zaterdagavond gehouden in De Burggrave in Evergem. “Het werd een nostalgische reünie van mensen die vroeger uitgingen in het Castel, De Vier Emmers of in ’t Vraagteken”, zegt Sven Dellaert. “De 250 kaarten waren in amper vijf dagen uitverkocht. Het is de eerste keer dat zoiets georganiseerd werd in Evergem. Leuk om dit te doen in de zaal waar wij als jonge kerels onze eerste fuiven meemaakten.”

Op de foto de organisatoren Xavier Iterbeke en Sven Dellaert. Achter de draaitafel Mike, Christiaan en Mario, en vooraan de vrouwen Jessy, Saskia en Katrien.