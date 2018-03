75-jarige fietsster aangereden 21 maart 2018

02u29 0

Een 75-jarige fietsster is gisteren rond 14.30 uur gewond overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze in de Polenstraat in Sleidinge werd aangereden. Een chauffeur (40) uit Sleidinge kwam uit de Wurmstraat en wilde links afslaan in de Polenstraat richting Gent. Daar kwam het tot een aanrijding met de bejaarde fietsster, die op het fietspad reed in de richting van Evergem.





De vrouw liep een hoofdwonde op. Ze verkeerde niet in levensgevaar. (WSG)