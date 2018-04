75-jaar jonge 'As Rieme' trekt volop kaart van de jeugd 17 april 2018

De legendarische atletiekclub AS Rieme viert dit jaar zijn 75ste verjaardag en is daarmee één van de oudste en bekendste clubs uit het land.





Om het feestjaar in te zetten, hebben de leden een grote optocht georganiseerd vanaan brouwerij van Steenberge tot op de atletiekpiste op de Hoge Wal in Ertvelde. Daar werd een gezellig ontbijt georganiseerd en een nieuwe clubvlag onthuld. "We zijn dit jaar nog veel meer van plan", zegt voorzitter Mario Wauters. "We organiseren een aantal meetings en op 1 december volgt er een groot clubfeest." Aan het vele aantal aanwezigen te zien, zit atletiek duidelijk in de lift in Ertvelde. "In 2009 telde onze club 170 leden, dat zijn er vandaag bijna 400. Onze nieuwe atletiekpiste en wereldprestaties van de Borlées en Nafi Thiam zorgen ervoor dat veel mensen van atletiek willen proeven. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn. De focus en de toekomst van AS Rieme ligt dan ook volledig bij de jeugd."





(KVZ)