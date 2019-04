748 laagvliegers gevat in één maand tijd JDG

02 april 2019

16u18 0 Evergem Op het grondgebied van de politiezone Assenede-Evergem werden in maart zo'n 748 laagvliegers gevat. Dat is iets meer dan 15 procent van alle 4392 gecontroleerde voertuigen.

De politiezone voerde in maart controles uit op 17 verschillende plaatsen in Assenede en Evergem. Het ging om de regelmatige, onaangekondigde controles die de politie elke week houdt. In februari vlogen 836 van de 4.375 bestuurders op de bon voor overdreven snelheid, wat neerkomt op iets meer dan 19 procent.