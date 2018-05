65 jaar huwelijksgeluk in Stuivenbergstraat 23 mei 2018

02u29 0

George Van Speybroeck en Simonne De Bruyne uit de Stuivenbergstraat in Ertvelde hebben onlangs hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd, en zijn dus 65 jaar getrouwd. Ze hebben vijf kinderen. George was eerst landbouwer, maar zijn bedrijf was te klein en daarom ging hij aan de slag bij Kronos. Simonne had de handen vol met de vijf kinderen. George was jaren lang een gepassioneerd krulboller. Nu genieten ze samen met de hulp van de kinderen graag van hun oude dag.





(JSA)