65 jaar getrouwd: Briljanten feest voor Roger en Jacqueline Joeri Seymortier

07 november 2018

09u42 0 Evergem Roger De Fleurquin en Jacqueline Bauwens uit de Koestraat 37 in Evergem zijn 65 jaar getrouwd, en hebben hun briljanten jubileum gevierd.

Het koppel kreeg twee kinderen en twee kleinkinderen. Roger en Jacqueline leerden elkaar destijds kennen tijdens een tuinfeest in Assenede. Na hun huwelijk begon Roger een carrière bij de elektrische centrales van Vlaanderen en Brabant, later Ebes en Electrabel. Ze woonden lange tijd in de Tuinwijk in Langerbrugge. Roger en Jacqueline hebben ooit de cover van ‘Sportwegwijs Evergem’ gehaald, en er kwamen foto’s van hen over seniorensport in de Burggrave.