38-jarige fietser gewond bij ongeval in Evergem Jeffrey Dujardin

28 februari 2019

17u25 0

Op het kruispunt van de Kapellestraat en de Reibroekstraat in Evergem is woensdagavond rond 18 uur een ongeval gebeurd. Een personenwagen en een fietser kwamen in aanrijding met elkaar. De wagen, bestuurd door een 74-jarige man uit Evergem kwam uit de Reibroekstraat en wou links afslaan richting Elslo. Een 38-jarige fietser kwam uit de richting Elslo en wou richting centrum rechtdoor rijden. Het kwam tot een aanrijding, de fietser werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.