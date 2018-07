36 kinderen geëvacueerd door compostbrand 26 juli 2018

02u40 0

36 kinderen zijn gisterennamiddag geëvacueerd uit Vrije Basisschool Braambos in Doornzele Dries in Evergem nadat achter de school een kleine brand ontstond. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt.





De kinderen waren op dagopvang in de school. Zodra de brand aan de achterkant van de school werd opgemerkt, werden alle kinderen uit voorzorg naar buiten gebracht. Ze speelden voor de school terwijl de brandweer naar binnen ging. De pompiers konden vermijden dat de vlammen oversloegen op het schoolgebouw.





De brand ontstond aan een composthoop. Vermoedelijk ontbrandde het compost spontaan door het warme en droge weer.





De kinderen konden na de interventie terecht in Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle naast het schoolgebouw. Daar konden hun ouders hen afhalen. (WSG/JSA)