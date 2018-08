24 uur dansen tegen kanker 24 augustus 2018

02u38 0

De Vrije Burggrave Dansers van Evergem organiseren dit weekend een 24 uurdansmarathon ten voordele van Kom op tegen Kanker. De marathon start vanavond om 19 uur met dj Peter Van Praag en een optreden van Bart Van Gendt. Later op de avond nog optredens van Tamara en Tom, en van Patrick Moreno. Er zijn ook workshops zumba en salsa. Ook morgen zaterdag kan je linedancen en is er muziek van dj's. Zaterdagavond is er nog een Foute Party. Doorlopend zijn er snacks en drank te verkrijgen. Kaarten kosten 20 euro per persoon, en daarvoor kan je 24 uur langs komen om te dansen en deel te nemen aan de workshops. De opbrengst gaat naar het goede doel. Meer info: 0475/87.33.24.





(JSA)