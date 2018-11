2 gewonden bij kop-staartaanrijding op R4 in Evergem Jeroen Desmecht

15 november 2018

11u29 0 Evergem Op de R4 in Evergem is donderdagochtend rond 9.00 uur een bestelwagen op een voorligger ingereden. De aangereden auto was op dat moment aan het wachten voor een rood licht. Beide bestuurders raakten lichtgewond.

Het ongeval vond plaats op het kruispunt van de R4 met de Hoogstraat. De 28-jarige bestuurder van de bestelwagen reed in op een wagen die voor het rood licht stond. De bestuurder van de aangereden auto, een man van 61 uit Ertvelde, moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Ook de chauffeur in de bestelwagen raakte lichtgewond. Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder doordat het verkeer richting Zelzate over één rijstrook moest.