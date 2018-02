15 ongevallen meer dan vorig jaar in januari 02 februari 2018

De politie Assenede-Evergem heeft de voorbije maand 52 keer een ongeval vastgesteld op haar grondgebied. Dat zijn er 15 meer dan vorig jaar in januari. Die cijfers heeft commissaris Yves Tuytschaever bekendgemaakt. Bij een op de drie ongevallen vluchtte de bestuurder weg.





In januari telde de politie 35 ongevallen in Evergem en zeventien in Assenede. Daarnaast werden nog eens 8 ongevallen die elders plaatsvonden aangegeven in Evergem of Assenede. Opvallend: achttien aanrijders pleegden nadien vluchtmisdrijf. Dat aantal loopt gelijk met vorig jaar, toen zeventien bestuurders op de vlucht sloegen. Afgelopen maand kon de politie bij acht gevallen de aanrijder opsporen. In 2017 waren dat zes weggevluchte bestuurders.





Van de 52 geregistreerde ongevallen vielen er in zeven gevallen gewonden. Dat cijfer is even hoog als vorig jaar. Ongevallen met dodelijke afloop moest de politie niet vaststellen, terwijl vorig jaar dat wel eenmaal het geval was. Viermaal was de bestuurder onder invloed van alcohol, een aantal dat gelijkloopt met het cijfer van januari 2017. (JEW)