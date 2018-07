122 feiten gepleegd, '800 euro verdiend' ALBANESE INBREKERSBENDE DIE GEMEENTE TEISTERDE, RISKEERT TOT 5 JAAR CEL JURGEN EECKHOUT

02u40 0 Evergem Een Albanese dievenbende riskeert tot vijf jaar cel nadat ze op 122 plaatsen in Vlaanderen hebben ingebroken. Vooral de regio rond Evergem en Ertvelde werd geterroriseerd. "Ik heb slechts 800 euro verdiend", aldus de bendeleider die zelf verantwoordelijk is voor drie kwart van de feiten.

Een jaar kreeg de regio van Evergem, Sleidinge en Ertvelde af te rekenen met een enorme inbrakenplaag. Sinds september van vorig jaar kunnen de inwoners weer opgelucht ademhalen nadat een aantal leden van de Albanese dievenbende geklist werden. De politie begon in januari al een onderzoek naar de bende van Perparim M. "Een patrouille zag aan een huis een Volkswagen Golf staan met inzittenden die zich probeerden te verstoppen", legt de procureur uit. "Het inbraakalarm ging af, de verdachten lieten hun wagen achter en konden ontkomen. Enkele uren later merkte de politie een nieuwe verdachte wagen op die gebruikt werd om de verdachten van de eerdere inbraak op te halen. Ook die wagen, een Suzuki is achtergelaten." Die wagens speelden een cruciale rol in het onderzoek. Dankzij de camerabeelden ontdekte de politie dat de Golf al op 21 december 2016, 5 en 7 januari passeerde langs de vrachtwagensluis in Rieme. "Datzelfde voertuig is een aantal uur voor de feiten ook gespot aan het tankstation langs de E40 in Groot-Bijgaarden. De drie verdachten dronken er wat koffie, telefoneerden en gekscheerden wat."





Emotionele waarde

Dankzij het uitgebreide telefonieonderzoek konden de daders geïdentificeerd worden. "De zendmasten toonden ook aan dat ze betrokken waren bij inbraken in heel Vlaanderen. Uiteindelijk konden enkele beklaagden in september gevat worden toen ze op dievenpad gingen. Ze kwamen toen met een ongeloofwaardige uitleg dat ze koffie gingen drinken in Gent." Het parket telde 122 feiten, waarbij bendeleider M. zelf 74 inbraken en 15 pogingen zou gepleegd hebben. "Het nadeel voor de slachtoffers was zeer groot. Voertuigen, juwelen, cash geld, parfum, ... alles was goed genoeg voor hen. De mensen zijn veel centen verloren. We spreken van bedragen over tienduizenden tot wel honderdduizenden euro's. De emotionele waarde van de verliezen, zoals trouwringen en verlovingsringen, is heel groot. Ze hebben materiaal weggenomen van mensen die op een eerlijke manier hadden gewerkt. Dat kunnen we niet zeggen van deze heren, die ook zeiden dat ze 'gingen werken'.





M. riskeert vijf jaar cel, de zeven anderen één tot vier jaar cel. Hun advocaten vragen voor hen allemaal een straf gedeeltelijk met uitstel. Ze zitten sinds september vorig jaar in de cel. "Dat was mensonterend en heel zwaar om dragen", stelt advocaat Thomas Gillis, die een bendelid verdedigt die 4 jaar cel riskeert. Rechter Anthony Van Mol wilde nu wel eens weten waar die gigantische buit heen is en wat de bendeleden er effectief aan verdiend hadden. "Ik heb alles verkocht op café. Ik heb er 800 euro mee verdiend", stelde M. Daarop begonnen de verschillende aanwezige slachtoffers luidop groen te lachen. Op 31 juli kent de bende hun straf.