“Wat je erin giet, wordt gemeten”: 45 dagen rijverbod en geldboete voor twintiger die te diep in het glas keek JDG

02 april 2019

12u35 3 Evergem Een twintiger uit Sleidinge heeft van de politierechter in Gent een rijverbod van 45 dagen en een geldboete van 1.600 euro gekregen. De man liep in april vorig jaar tegen de lamp bij een alcoholcontrole.

De feiten vonden plaats in april 2018. De man was op terugweg naar huis na een avondje stappen, toen hij werd tegengehouden bij een alcoholcontrole.

De twintiger stelde dinsdag tegen de politierechter dat hij door zijn ondergewicht gevoeliger is voor alcohol. “Maar wat je erin giet, wordt gemeten”, reageerde het parket. “Als je weet dat je lichaam niet veel aan kan, neem je juist extra risico’s.”

In 2012 werd de man al eens veroordeeld voor soortgelijke feiten. Drie jaar later, in 2015, legde de rechter hem dan weer een straf op voor vluchtmisdrijf. “De feiten worden vandaag niet betwist”, reageert zijn advocaat. “We vragen enkel mildheid: mijn cliënt rijdt voor z’n werk met een vrachtwagen rond. Rekening houdende met zijn situatie, vragen we u om de rijbewijzen C en CE vrij te stellen van het rijverbod.”

Maar daar ging de politierechter dinsdag niet op in: de man heeft nu een rijverbod van 45 dagen en een geldboete van 1.600 euro aan zijn been.