"Toegegeven: er is te weinig gerealiseerd" SCHEPEN ERIK DE WISPELAERE (CD&V) OPVALLEND EERLIJK JOERI SEYMORTIER

Schepen Erik De Wispelaere in de te renoveren kanaalstraat in Rieme Dorp, met dorpsslager Filip op de achtergrond. Evergem "Ons bestuur heeft deze legislatuur heel veel voorbereid, maar te weinig werken effectief gerealiseerd." De 'prijs' voor eerlijkste politicus van het Meetjesland gaat in 2018 sowieso al naar schepen Erik De Wispelaere (CD&V) van Evergem. Hij stelt de plannen voor dit jaar voor, en kijkt daarbij diep in eigen boezem.

Het is weinig politici gegeven, maar schepen van Openbare Werken Erik De Wispelaere (CD&V) uit Evergem is bij de voorstelling van de plannen voor 2018 wel erg eerlijk. "Ja, we hebben de voorbije jaren in Evergem te weinig werken effectief uitgevoerd", zegt Erik De Wispelaere onomwonden. "Dat wil echter niet zeggen dat we niet gewerkt hebben. We worstelden ons de voorbije vijf jaar door moeilijke dossiers en hebben achter de schermen veel moeten voorbereiden. Van grote gerealiseerde wegenwerken kunnen we eigenlijk enkel het project van Elso naar voor schuiven. Maar er liggen wel veel projecten perfect voorbereid op de plank. Het volgende bestuur dat in 2019 aan de macht komt, zal daar de vruchten van kunnen plukken. Onder andere de aanpak van kruispunt Daasdonk-Bosstraat, de Pastorijstraat, Wippelgem Eindeken en Dorp en de Vaartstraat-West worden door ons verder voorbereid."





Financieel gezond

Dat schepen De Wispelaere in oktober niet meer opkomt voor de gemeenteraadsverkiezingen, maakt zijn eerlijkheid natuurlijk iets gemakkelijker. Schepen van Financiën Kathleen De Poorter (N-VA) kadert de straffe uitspraak van schepen De Wispelaere: "Het was een beleidskeuze van dit bestuur om niet met geld te gooien", zegt Kathleen De Poorter. "We hebben onszelf financieel krap gezet en geen eurocent uitgegeven die niet nodig was. Een financieel gezonde gemeente stond bovenaan onze prioriteitenlijst en dat heeft natuurlijk gevolgen."





Het grootste werk dat nu op de plank ligt, is de heraanleg van de dorpskern van Rieme. Ook daar wordt al meer dan twintig jaar op gewacht. Het gaat om de heraanleg van negen straten: de Kanaalstraat, Puinenstraat, Tragelstraat, een deel van de Bombardementstraat, Rode Kruisstraat, Sint-Barbarastraat, Vredestraat, Monumentenstraat en de Riemewegel. "Het gaat zowel om de aanleg van een nieuwe riolering als van een nieuw wegdek", zegt schepen Erik De Wispelaere. "Eerst moet de ontsluiting van Rieme-Noord met de R4 afgewerkt zijn, en dan kunnen we volle gas vooruit met de heraanleg van het dorp Rieme. Dit jaar moeten de werken van de nutsmaatschappijen zeker starten. De effectieve wegenwerken zelf volgen, en tegen dan kan het ook al 2019 zijn."





Slager Filip Van Hoecke woont in het hartje van Rieme en beseft dat de werken moeilijk worden voor een middenstander, maar weet dat het dorp vragende partij is. "Het is nodig dat het dorp van Rieme eindelijk eens opgefrist wordt", zegt Filip. "Als handelaar wordt het een jaar op de tanden bijten, maar ook daar slaan we ons wel door. Enkele jaren geleden hebben ze al het vrachtverkeer uit ons dorp geweerd en toen is het hier een stuk rustiger geworden. Ik ben met de vrachtwagenchauffeurs natuurlijk heel wat klanten verloren, maar het dorp is er wel leefbaarder op geworden."