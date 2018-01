"Stop geen extra plastic in je PMD-zak" 02u40 0

Sinds Nieuwjaar merken de ophaaldiensten dat er in Evergem meer blauwe PMD-zakken met een verkeerde inhoud aangeboden worden. Er zitten onder andere yoghurtpotjes en botervlootjes in. Die laten de ophalers staan, met een rode sticker erop.





"Eind vorig jaar kondigde Fost Plus aan dat het PMD-afval vanaf 2019 uitbreidt met andere verpakkingsplastics", zegt schepen van Milieu Patrick Huyghe (N-VA). "Het is de bedoeling om tegen 2021 in heel België een uniform inzamelsysteem voor verpakkingsplastics te hebben. Voorlopig blijft bij ons alles nog bij het oude. Er loopt nu een proefproject in Aalter. In Evergem zal je pas vanaf 2019 andere plasticverpakking in de PMD-zak kunnen stoppen. Als je dat nu al doet, wordt je zak niet meegenomen door de ophaler."





Wat wel en niet in de zak mag, zie je op de website www.ivmmilieubeheer.be en doorklikken naar afvalalfabet. (JSA)