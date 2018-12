‘Slenne for Life’ levert 16.062 euro op Joeri Seymortier

25 december 2018

10u48 0 Evergem De actie ‘Slenne for Life’ uit Sleidinge bij Evergem heeft 16.062 euro opgeleverd voor De Warmste Week.

‘Slenne For Life’ is het initiatief van een groep vrienden uit Sleidinge dat MS-patiënt Kris De Maertelaere en de hele MS-Liga Vlaanderen steunt voor De Warmste Week. Er werd een wandeling georganiseerd naar Puyenbroeck in Wachtebeke. 120 dappere wandelaars waagden zich aan de tocht van twintig kilometer. In de loop van het jaar werden heel wat acties georganiseerd, en al die opbrengst werd nu op een vette cheque gezet. Goed voor 16.062 euro.