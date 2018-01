"Qua zot doen kan dit wel tellen" MIKE (39) TROUWT VANAVOND OP VTM MET VROUW DIE HIJ NIET KENT JOERI SEYMORTIER

29 januari 2018

02u35 0 Evergem Na vanavond zal het leven van Mike Van Ryssel (39) uit Wippelgem bij Evergem er helemaal anders uitzien. Hij is één van de vijf mannen die zijn kans waagt in het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd op VTM. Eén miljoen Vlamingen zullen zijn liefdesparcours de komende weken op de voet volgen. "Voor mij is het belangrijk om echt de vrouw van mijn leven te vinden", zegt Mike.

Hij is knap, sportief, goedlachs en sympathiek. De vrouwen zouden in rij moeten staan in Wippelgem, maar de ware liefde is Mike Van Ryssel nog niet tegengekomen. Na twee langere relaties, probeert de Evergemnaar het vanaf vanavond met de hulp van de experts uit Blind Getrouwd. "Ik word veertig jaar, dus is het echt wel tijd om de juiste vrouw te vinden en mij te settelen", vertelt Mike. "Ik heb ook altijd gezegd dat ik voor mijn veertigste iets zots wou doen. En qua 'eens zot doen' kan deelnemen aan Blind Getrouwd best wel tellen, toch? Een vriendin vond dat ik mij moest inschrijven voor het programma. Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat ik één van de vijf vrijgezellenmannen zou zijn. Ik had wel wat schrik om het aan mijn ouders en vrienden te vertellen, maar iedereen reageerde verrassend positief. Dit wordt echt een waanzinnig avontuur.





Mike is al twee jaar vrijgezel en al die tijd was zijn fiets de grote liefde in zijn leven. Hij is wielrenner in hart en nieren, en is ook fervent voetbalsupporter. Zijn hart klopt het snelst voor Anderlecht. Na zijn werk als projectmanager bij het bedrijf Corr in Gent, gaat zowat al zijn vrije tijd naar de sport. Maar welke vrouw zit daar op te wachten? "Nu je het zegt", grapt Mike. "Ik steek inderdaad heel veel tijd in mijn sport, maar dat is ook omdat ik als vrijgezel veel tijd heb. Wanneer ik een relatie heb, dan probeer ik natuurlijk altijd een evenwicht te vinden. Wielrennen is echt een passie. En voetbal zit er in heel mijn familie in gebakken. Mijn vader en nonkel zijn nog keeper geweest bij de voetbalclub van Sleidinge, en ook mijn opa heeft op en rond dat voetbalveld heel wat uren gesleten. Mijn vader is trouwens afkomstig van een groot gezin met negen kinderen. De familie Van Ryssel is echt wel gekend in Evergem."





Lief en zorgzaam

Vanavond speelt Mike meteen een hoofdrol in de eerste aflevering, want vanavond al zal hij trouwen met een vrouw die hij tot dan nooit had gezien. "Ik was wellicht de minst zenuwachtige deelnemer van allemaal", zegt Mike. "Ik was er voor het huwelijk vrij gerust in dat de experts een goede keuze zouden maken. Hoe een vrouw voor mij moet zijn? Ik zoek een vrouw die lief en zorgzaam is, maar die toch een eigen mening heeft. Ik had het daten echt wel gehad, en zocht een vrouw die er ook voor de volle honderd procent wil voor gaan. Of de vrouw die de experts gekozen hebben de ware is, zal de komende weken op televisie blijken. Ik moet zwijgen", lacht Mike nog.





Een echt 'supporterscafé' heeft Mike nog niet in Evergem. Maar zijn getuige op het huwelijk was Bart Van Hecke van café Plaza in het centrum van Evergem.





"Daar zal Blind Getrouwd dus zeker gevolgd worden", klinkt het nog.