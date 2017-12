"Papa, lieve teddybeer, jij blijft ons voorbeeld" MASSAAL AFSCHEID VAN DIRK VAN GEELE (50) DIE OMKWAM BIJ VERKEERSONGEVAL JURGEN EECKHOUT

02u39 0 Foto JEW Dirk Van Geele genoot er ieder jaar van om met zijn familie te gaan skiën. Evergem Honderden vrienden, familieleden en voetbalmakkers hebben gisteren in het crematorium Westlede in Lochristi afscheid genomen van Dirk Van Geele (50). De Evergemnaar verongelukte vorige week vrijdag in Oostakker. Hij werd op de fiets door een bestelwagen aangereden.

Zijn vrouw Patricia vertelde over het laatste gesprek dat ze had met haar 'Bolle' en de moeilijke momenten nadien. "Vrijdag 11 uur, ik had gedaan met werken en keek naar mijn gsm. Je schreef, 11.45 uur FINITO. Nooit kon je het opbrengen om nog een volledige dag te werken voor je verlof. Ik belde je om 11.15 uur vanuit de auto met de vraag of ik om boodschappen ging. Je zei 'nee, rij maar naar huis, steek het vuur aan en we eten straks eerst samen en nadien kunnen we onze boodschappen samen doen.' De poort stond open om 12.30 uur. Ik verwachtte je, maar het bleef duren. Driemaal belde ik je, maar steeds hoorde ik je voicemail. Om 13.40 uur kwamen de verkeerde mensen aan huis. Mijn wereld zakte in. Onze twee prachtkinderen moesten op de hoogte gebracht worden. Laura'tje werd op haar laatste stagedag afgehaald door slachtofferhulp en nonkel Wim. Lolo (zoon Lorenzo, red.) moest gerepatrieerd worden vanuit Londen met Lisa. Wat waren we trots op onze kinderen. Lolo een vast contract, Laura'tje haar diploma kleuterjuf en weldra komt Lisa bij ons wonen. We hadden zoveel plannen. We zouden samen gaan skiën, een jaarlijkse traditie. We zijn zo trots op jou, wat je allemaal voor ons hebt gedaan. Je was een superpapa en een pracht van een man voor mij. Blijf alsjeblieft over ons waken."





Haar tekst ging door merg en been en maakte de honderden aanwezigen erg droef. Dirk was niet de eerste de beste. Hij was ieders vriend, een familieman die met de glimlach alles oploste. Iedereen zag hem graag.





JEW Dirk samen met zijn dochter Laura, vrouw Patricia en zoon Lorenzo.

Levensgenieter

Zijn dochter Laura en zoon Lorenzo hadden een zeer mooie brief geschreven, omdat ze niet in de verleden tijd over hem kunnen praten. "Telkens wanneer wij jou nodig hadden, stond je onmiddellijk voor ons klaar. Je zorgt voor de warmte en sfeer in ons huisje omdat jij onze lieve, grappige teddybeer bent. We kijken zo op naar jou. Je bent ons grootste voorbeeld. Jouw briefje dat je nog geschreven hebt voor mijn laatste stagedag zal ik voor altijd bijhouden. Ik ben blij dat ik jou nog een berichtje kon sturen om te zeggen dat ik je graag zie. We gaan er alles aan doen om zoals jou door het leven te gaan, als levensgenieters."





KFC Center

Behalve zijn gezin en familie betekende voetbal alles voor Dirk. Zijn zoon Lorenzo speelt bij KFC Center, de club waarvoor hij zich al jaren met hart en ziel inzette. Als grote Anderlechtsupporter ging hij dit jaar zelfs mee op verplaatsing naar Celtic. Zelf voetbalde hij ook bij zaalvoetbalploegje Alfa Licht in Mariakerke. "We houden er fantastisch mooie herinneringen aan over, voor, tijdens en vooral na de match", zegt ploegmakker Pascal.





Luid en lang applaus

Het einde van de dienst werd dan ook op gepaste wijze afgesloten. Geen enkel nummer paste beter bij Dirk als 'You'll never walk alone' van Garry & The Pacemakers. Zoals in alle grote wedstrijden volgde er nadien een luid en lang applaus.