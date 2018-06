"Ook niet-Belgen naar stembus" 05 juni 2018

Evergem wil op 14 oktober zoveel mogelijk niet-Belgen naar de stembus krijgen voor de verkiezingen van de gemeenteraad en de provincieraad. "Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie moeten gewoon 18 jaar zijn, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Evergem en mogen niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie moeten bovendien vijf jaar ononderbroken legaal in België wonen en verklaren dat zij de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens naleven." Niet-Belgen die willen stemmen, moeten zich voor 1 augustus registeren bij Dienst Burgzaken. Info: www.ikstemook.be. (JSA)





