"Onveilig fietsen in Durmakker" 10 februari 2018

De gemeente Evergem gaat bestuderen hoe het veiliger fietsen kan worden in en rond de industriezone Durmakker. Dat bedrijventerrein dateert van de jaren tachtig en heeft op veel plaatsen geen veilig fietspad. Tijdens het vragenkwartiertje van de burger, elke maand op de gemeenteraad van Evergem, werd de vraag gesteld om daar iets aan de fietsveiligheid te doen. "Durmakker is vandaag inderdaad niet fietsveilig", zegt schepen van Openbare Werken Erik De Wispelaere (CD&V). "We moeten onderzoeken of er eventueel plaats is naast de spoorweg om daar een fietspad aan te leggen. Maar we moeten eerst onderzoeken of daar niet te veel leidingen liggen en of een fietspad daar dus wel kan", zegt De Wispelaere. (JSA)