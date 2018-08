'Molen van Ertvelde' draait niet meer ELEKTRICITEIT WORDT AL JAREN NIET GEBRUIKT EN NU DEFINITIEF AFGESNEDEN JOERI SEYMORTIER

22 augustus 2018

02u29 0 Evergem De 'Molen van Ertvelde' draait niet meer. De grote replica van de oude molen in de Molenstraat werd door het gemeentebestuur van Evergem stilgelegd. Niet naar de zin van Groen, die vindt dat er een brok nostalgie verdwijnt. De buurt is vooral blij dat de molen zelf bewaard blijft.

Op de hoek van de Molenstraat en de Garenstraat staat een grote replica van de Molen van Gillis, een oude dorpsmolen die daar in 1741 gebouwd werd. De molen zelf werd in 1949 gesloopt, maar als herinnering kwam een replica. Aangedreven door elektriciteit kon de molen zelfs draaien. Maar dat gebeurde de laatste jaren amper nog, waardoor het gemeentebestuur van Evergem nu beslist heeft om de elektriciteit af te koppelen. En dat schiet hier en daar in het verkeerde keelgat.





"Wij zien de molen als Ertvelde als archeologisch erfgoed en betreuren de beslissing van het gemeentebestuur om de werking van de molen zomaar af te bouwen", zegt Kathleen Pisman van Groen Evergem. "De omwonenden werden op geen enkele manier hierover geïnformeerd, laat staan om hun mening gevraagd. De molen is vroeger altijd de molen van de buurt geweest. De gemeente heeft het onderhoud van de molen destijds overgenomen. De provincie kan ook subsidies toekennen voor dergelijk klein erfgoed. Jammer dat de molen nu nooit meer zal kunnen draaien. De buurt betreurt dit. Participatie is voor ons gemeentebestuur blijkbaar enkel mogelijk, als het hen goed uitkomt."





Al 10 jaar geen verbruik

Het afsluiten van de elektriciteit van de molen, was een voorstel van de gemeentediensten. Vooral omdat er de voorbije tien jaar geen elektriciteit meer verbruikt werd. Dat betekent dat de molen dus amper gedraaid heeft. "We moeten dit echt in de juiste context zien", zegt schepen Filip Lehoucq (CD&V). "Al meer dan tien jaar is er op de elektriciteitsaansluiting geen enkel verbruik meer genoteerd. Het molentje heeft dus in al die tijd niet meer gedraaid. Op voorstel van onze diensten en in het kader van rationeel energieverbruik, hebben wij dan ook beslist om alles af te sluiten. Want ook al is er geen verbruik, toch moeten we elk jaar een vaste aansluitingsvergoeding betalen. Natuurlijk gaan we het verdere onderhoud van de molen blijven verderzetten. Ik vind het wel merkwaardig dat net de groene fractie ervoor pleit om wel nog te betalen voor elektriciteit die nooit gebruikt wordt. Als gemeente bewijzen we met het instandhouden en investeren in de molen van Wippelgem, dat we wel degelijk interesse en waardering hebben in dergelijk erfgoed", aldus schepen Lehoucq.





De buurt blijft er rustig onder. "Draaien of niet: het is vooral belangrijk dat de molen blijft staan. Een mooie verwijzing naar ons verleden", klinkt het.