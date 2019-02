“Maak een toilet verplicht op elk evenement dat buiten georganiseerd wordt” Joeri Seymortier

18 februari 2019

11u11 0 Evergem Oppositiepartij Sterk uit Evergem vraagt de gemeente om een toilet verplicht te maken op elk evenement dat in de buitenlucht georganiseerd wordt.

Het voorstel komt van gemeenteraadslid Anneleen De Ruyck. “Het is in 2019 toch ondenkbaar dat er in Evergem evenementen georganiseerd worden, waar niet eens een vrouwentoilet aanwezig is”, zegt Anneleen De Ruyck. “Wanneer een vereniging iets organiseert in open lucht, dan zou een toilet toch standaard aanwezig moeten zijn. Vandaag moeten vrouwen nog te vaak een café binnen stappen om naar het toilet te kunnen gaan.”

Schepen Jonas De Wispelaere (CD&V) bevestigt dat een toilet vandaag nog geen verplichting is in de aanvraag van een evenement. De schepen wil samen met de gemeentediensten de mogelijkheden bekijken. “In Evergem en Sleidinge komen er dit jaar in ieder geval een openbaar toilet in de buurt van de kerken. Die toiletten hebben iets langer op zich laten wachten, maar komen er zeker”, vult schepen Filip Huysman (CD&V) aan.