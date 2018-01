"Luister ook naar ons bij mobiliteitsplannen" MIDDENSTAND VOELT ZICH IN DE STEEK GELATEN DOOR GEMEENTEBESTUUR JOERI SEYMORTIER

02u48 0 Foto Joeri Seymortier Ondernemer Daniël Van de Velde, met achter zich collega's Stefaan Poffyn, Filip Algoet, Ann Van Hyfte en Johan Andries. Evergem Ondernemer Daniël Van de Velde en enkele collega's luiden de alarmbel en vragen het gemeentebestuur van Evergem om bij maatregelen omtrent mobiliteit meer rekening te houden met de middenstand. Hij vindt dat vrachtwagens uit Evergem weggepest worden en wil meer kortparkeerplaatsen voor handelszaken. "Maar onze voorstellen worden keer op keer weggelachen", zucht de man.

Daniël Van de Velde zetelt voor de Adviesraad voor Lokale Economie in de Verkeerscommissie van Evergem, maar daar loopt het volgens de man grondig fout. "Ik vind het al niet kunnen dat ik de enige afgevaardigde ben voor de ondernemers en de middenstand in de Verkeerscommissie", zegt Daniël Van de Velde. "Wij vertegenwoordigen een kwart van de Evergemse bevolking, maar wij krijgen maar één stem in de Verkeerscommissie. Wanneer wij een voorstel lanceren, dan wordt er niet eens naar ons geluisterd. Ons voorstel haalt vaak zelfs niet eens het verslag van de vergadering. Wij waren vragende partij voor kortparkeerplaatsen in het dorp van Kluizen, maar die komen er niet. Nochtans zitten er daar zes middenstanders in een strook van amper honderd meter. Waar de kortparkeerplaatsen wel komen, worden ze dan weer verkeerd gelegd. Dat is bijvoorbeeld het geval aan bakker Bekaert. Waarom luistert de gemeente niet naar ons? Praat met de handelaars vooraleer je een beslissing neemt!"





Van de Velde wil ook dat het mobiliteitsbeleid in Evergem 'vrachtwagenvriendelijker' wordt.





Vrachtwagens

"Het is hier in Evergem de regel dat iedereen tegen vrachtwagens is", zucht de man. "Maar voor ondernemers zijn vrachtwagens vaak niet weg te denken. Vergeet niet dat één vrachtwagen vaak twintig bestelwagens kan vervangen. Is het dan zoveel veiliger om in plaats van één vrachtwagen elke dag twintig bestelwagens door de dorpen te laten racen? Heel wat straten in Evergem zijn de laatste tijd ook verboden voor zwaar verkeer. Vrachtwagenchauffeurs rijden zich hier vast. Er worden overal paaltjes gezet, zodat de straten te smal worden voor vrachtwagens. Zelfs de toegang van industriezone Durmakker is veel te smal voor vrachtwagens. De politici en ambtenaren zouden eens een dag met een vrachtwagenchauffeur moeten meerijden. Ze zouden dan pas zien welke domme maatregelen hier genomen zijn."





Schepen van Lokale Economie Kathleen Depoorter (N-VA) kwam gisterenavond naar de misnoegde ondernemers luisteren. "Dat wij in ons beleid geen rekening houden met de ondernemers, vind ik een spijtige opmerking", zegt de schepen. "De zaken zijn vaak ingewikkelder dan ze soms lijken. Voor de kortparkeerplaatsen in Kluizen was er bijvoorbeeld geen consensus bij alle middenstanders. Daarom gebeurt het daar voorlopig niet. Wij zijn altijd bereid om naar elke doelgroep te luisteren, en zeker naar de middenstand."





Ook schepen van Mobiliteit Erik De Wispelaere (CD&V) vindt de kritiek onterecht. "Ik dacht dat de dertig dagen zonder klagen nochtans net gestart waren", knipoogt schepen De Wispelaere. "Beleid voeren is natuurlijk keuzes maken. Er is het standpunt van de ondernemers, maar er zijn in een dossier ook vaak andere visies. Als gemeente moeten wij die naast elkaar leggen, afwegen en dan de beste beslissing nemen in het algemeen belang. Het is inderdaad een bewuste keuze om vrachtverkeer niet meer door alle straten toe te laten. Een beslissing om de algemene veiligheid en de woonkwaliteit te verhogen", aldus nog schepen De Wispelaere.