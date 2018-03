"Laat venster op Kalevallei open" 360 BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN NIEUWE VERKAVELING JOERI SEYMORTIER

02u25 0 Evergem Buren hebben 360 bezwaarschriften verzameld tegen de komst van een nieuwe verkaveling in Ralingen in Evergem. Ze vrezen door de nieuwe huizen hun zicht op de Kalevallei kwijt te geraken. De gemeente reageert voorlopig niet.

Via Landmeetkundig Bureau Daeninck-Audenaert diende Marc Patyn een verkavelingsaanvraag in, voor de bouw van tien nieuwe woningen in Ralingen, tussen Evergem en Belzele. De buurtbewoners zijn tegen. "Dat is de laatste rij voor een prachtige open ruimte met grote natuurwaarde", zeggen de buurtbewoners Gertjan Humblé, Katrien Hemelsoet, Ann Moerman en Gerda Postelmans. "De gronden zijn op papier wel bouwgrond geworden, maar laat ons alstublieft het venster op de mooie Kalevallei. De zone ligt in het randstedelijk woongebied. Er mag daar dus gebouwd worden, maar dan moet er wel voldaan worden aan de stedenbouwkundige voorwaarden. Volgens ons zijn de plannen niet in overeenstemming met deze voorwaarden. Want de ontwikkeling van het randstedelijk woongebied moet -behalve het woningaanbod verhogen- het groene karakter van het gebied behouden. Een vereiste is dat het openbaar domein en de groene ruimte op een kwalitatieve manier worden ingericht. Het groenfonds moet bovendien geïnvesteerd worden in deze zone, en mag niet afgekocht worden. Ook zal de verkeersleefbaarheid dalen door de geparkeerde wagens in de straat. Het wordt tijd dat er een inrichtingsstudie en een faseringsplan gemaakt worden, voor het volledige gebied tussen Evergem en Belzele."





Venster dichtmetselen

De buurt vreest dat hun woningen een pak minder waard zullen worden, als de nieuwe rij woningen er komt. "Jaren geleden was er het plan om de volledige zone tussen de Ralingen en de Schoonstraat vol te bouwen", zeggen de buren. "In 2005 werd al de voorkeur gegeven om de lintbebouwing ten zuiden van de Ralingen te stoppen. Zo blijft de open ruimte en het zicht over de Kalevallei beschermd. Deze open ruimtes zijn voor ons de vensters van de Kalevallei. De open ruimte zorgt ervoor dat ondanks de vele wijken toch het landelijk karakter van de Ralingen en Evergem behouden blijft. Het is alsof je een huis bouwt met vensters, maar achteraf de vensters gaat dichtmetselen. Dan zitten alle huidige en toekomstige wijken tussen de Ralingen en Schoonstraat in het donker. We wisten niet eens van de wijziging naar woonzone, want toen wij de plannen zagen was dat ingekleurd als zone voor natuurontwikkeling."





Het schepencollege van Evergem kan en wil in deze fase van het dossier niet reageren. Pas tegen 4 mei wordt een beslissing genomen.