"Julie was altijd zo voorzichtig" VERONGELUKTE CHIROLEIDSTER (22) TREFT ZELF GEEN SCHULD, VADER OPGELUCHT SAM OOGHE

27 juni 2018

02u33 0 Evergem Julie Roelens (22) treft geen schuld aan het ongeluk waarbij ze vorig jaar omkwam. Dat was gisteren het besluit van de Gentse politierechtbank, nadat de verdediging claimde dat bestuurder David D. de Chiroleidster niet had kunnen ontwijken. "Dit is een opluchting", zegt de vader van Julie. David D. krijgt 4 jaar cel en 8 jaar rijverbod.

"Dat de verdediging de schuld in de schoenen van onze Julie probeerde te schuiven... Voor ons was dat onaanvaardbaar." Aan het woord is de zichtbaar emotionele Stephane Roelens, kort na het vonnis voor de man die zijn dochter vorig jaar aanreed. Het proces verliep in verschillende fases, want zoals wel vaker stelden parket, burgerlijke partij en verdediging eigen verkeersdeskundigen aan die tegenstrijdige verslagen opstellen.





Achterlicht fiets

De raadsman van David D., de man uit Evergem die Julie in de nacht van 9 op 10 september langs de Vaartstraat-West Ertvelde aanreed, zwaaide tijdens het proces met een van die verslagen. Volgens hem kon D. de jonge Chiroleidster niet gezien hebben. Julie wandelde met haar fiets aan de hand in de richting van het verkeer, met rechts van haar een vriend. Het achterlicht van de fiets brandde niet, en volgens de verdediging liep Julie mogelijk te veel op de rijbaan. "Ze was een onvoorzienbare hindernis, mijn cliënt kon haar nooit gezien hebben", oordeelde de advocaat. Ook niet met de vele glazen alcohol, de cocaïne én amfetamine in zijn bloed.





4 jaar cel en 8 jaar rijverbod

De politierechter oordeelde gisteren anders: Julie trof geen enkele schuld aan het ongeval. "Het slachtoffer was géén onvoorzienbare hindernis", klonk het. "Aangezien ze wandelde, moest haar fietslicht niet branden. En dat ze op de rijbaan liep, en dus niet op het fietspad, is onvoldoende bewezen. Het ongeval is enkel te wijten aan een gebrek aan voorzichtigheid van de bestuurder, veroorzaakt door het gebruik van verdovende middelen. Door zijn rijgedrag werd ieder toekomstperspectief afgenomen van een jong, sociaal geëngageerde vrouw die nog maar pas afgestudeerd was." D. krijgt daarom een effectieve celstraf van vier jaar en acht jaar rijverbod.





Het vonnis is een grote opluchting voor de vader van Julie, Stephane Roelens. "Julie was altijd zelf zo voorzichtig", vertelt hij. "Ze had die avond ook de auto van haar mama kunnen gebruiken. Maar aangezien er op zo'n fuif al eens een glas gedronken wordt, ging ze met de fiets. We zijn tevreden met het vonnis, en vooral met de schuldaanwijzing. Want iemand die in zo'n toestand iemand zou aanrijden, zou de schuld op het slachtoffer steken. Het belangrijkste voor ons is het oordeel van de rechter, dat de man zelf volledig verantwoordelijk is voor zijn daden. Volgens ons stelt de rechter hiermee een voorbeeld."





D. kan nog in beroep gaan tegen het vonnis, maar mag ook in tussentijd niet rijden.