'Huis van Jef' bijna klaar 17 april 2018

Het 'Huis van Jef', de nieuwbouw voor de speelpleinwerking en kinderopvang op de site Hoge Wal in Ertvelde, is bijna klaar. Vanaf 23 april verhuizen Dienst Jeugd en Onthaalouders Kleine Beer naar hun nieuwe stek. Eind juni is de officiële opening gepland. De groendienst van de gemeente Evergem startte ondertussen met aanplantingswerken, zodat de nieuwbouw tussen het groen komt te staan.





