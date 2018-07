"Hond aan leiband of 350 euro boete" 17 juli 2018

Evergem gaat de strijd aan met de hondenbaasjes die in deze zomermaanden gaan wandelen met de hond, maar die niet aan de leiband houden. Dat kan een GAS-boete tot 350 euro opleveren. "Honden moeten in Evergem overal aan de leiband blijven, ook op speelterreinen en langs trage wegen", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Als je je hond niet aan de leiband houdt, dan riskeer je een GAS-boete van maximum 350 euro. We doen dat voor de veiligheid van de andere wandelaars."





Er zijn uitzonderingen mogelijk op de regel. Die zijn er voor blindengeleidehonden of hulphonden, de afgerichte honden tijdens de jachtperiode en voor honden op een hondenlosloopweide. (JSA)