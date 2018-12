“Gespecialiseerde dievenbende” steelt alle electronica uit auto Wouter Spillebeen en Jeffrey Dujardin

09 december 2018

11u34 0 Evergem Dieven hebben alle elektronica uit een wagen gestolen in de nacht van vrijdag op zaterdag in Droogte in Evergem. De wagen was nog maar twee maanden oud. “De politie vermoedt dat het een gespecialiseerde bende was die op vraag werkt”, weet slachtoffer A.G.

De dieven gingen bijzonder driest te werk. “Mijn auto stond naast mijn huis en onze poort was gesloten”, vertelt A.G., die onder de indruk is van de diefstal. “De dieven moeten dus over ons hekken zijn gekropen.” Vermoedelijk konden de dieven van op de straat zien welke wagen er stond. “Het is een Toyota Yaris van twee maanden oud. De politie vermoedt dat het een gespecialiseerde bende was die op bestelling werkt.”

Alles verdwenen

De dieven haalden het slot uit de auto en stripten alle elektronica eruit. Het dashboard, de claxon en de radio moesten eraan geloven. Zelfs aan de pedalen haalden de daders alles van waarde weg.

De politiezone Assenede/Evergem werd op de hoogte gesteld van de diefstal en voert een onderzoek. Van een rooftocht is er momenteel nog geen sprake. “Op dit moment hebben we nog geen melding gekregen van een andere auto-inbraak in onze zone”, duidt politiecommissaris Yves Tuytschaever.