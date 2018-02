"Geen fietspad op parallelweg? Absurd" PROTEST BIJ HERVORMING N49, AWV WERKT AAN VEILIGE VERBINDING ELDERS JOERI SEYMORTIER

16 februari 2018

02u46 0 Evergem Aaron De Jaeger (36) uit Ertvelde luidt de alarmbel, samen met enkele van zijn fietsvrienden. Bij de omvorming van de Expressweg N49 naar de snelweg E34 wordt volgens hen te weinig aandacht gegeven aan de fietsers. Er zullen steeds meer wagens langs de parallelwegen naast de N49 rijden, maar daar worden geen fietspaden voorzien. "Het wordt daar levensgevaarlijk fietsen!"

Op de infovergadering rond de ombouw van de N49 in Assenede hebben de aanwezigen gehoord dat er bij het ontwerp geen fietspad voorzien is, op de parallelweg die naast de autosnelweg zal lopen. Die parallelwegen worden iets breder gemaakt, omdat er op de N49 minder kruispunten zullen zijn, en ook het autoverkeer dus meer gebruik zal moeten maken van die parellelwegen. En dat zien de fietsers die de parallelwegen vandaag al gebruiken, helemaal niet zitten.





"Het feit dat er tussen de Stroomstraat in Oosteeklo en de Vaartstraat in Kaprijke geen fietspad voorzien is, doet me vermoeden dat er voor het volledige traject langs de N49 geen fietspad komt", zegt fietser Aaron De Jaeger die gisteren op de barricade ging staan. "Vandaag is de parallelweg in Oosteeklo een smal baantje waar je met de wagen 70 per uur mag rijden. Maar je ziet daar al te vaak wagens 90 vlammen. Het is er nu al levensgevaarlijk voor de fietsers. Als de parallelweg breder wordt, wordt dat een recht stuk perfecte asfalt van vier kilometer lang. Iemand met een beetje verstand weet dat hier dan geen 90 per uur zal gereden worden, maar wel 120! En dat ze daar maar 70 zullen mogen rijden? Naïef om te denken dat dit ook zal gebeuren."





Aaron De Jaeger trok zijn stoute schoenen aan en stuurde een open brief naar heel wat politici uit de regio. Hij wil een fietspad voor het hele traject. "Het is een gemiste kans", zegt de man. "Een fietssnelweg zou in Zelzate kunnen aansluiten op de fietssnelweg F40 langs de R4, en verder in Maldegem aansluiten op de fietssnelweg F311 helemaal tot aan de kust. De omvorming van de N49 is een miljoenenproject. Een fietspad aanleggen zou geen absurde meerkost zijn, enkel een formidabele meerwaarde betekenen."





Burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus) begrijpt de bekommernis. "Dit project is er één van het Vlaams Gewest, dus we kunnen als gemeente niet veel meer doen dan hard aandringen bij AWV", reageert de burgemeester. "Er zal na de verbreding van de parallelwegen nog veel harder gereden worden. Er moet aan de veiligheid van de fietsers gedacht worden."





Splitsing verkeer

De Administratie Wegen en Verkeer kiest er toch voor om geen fietspad aan te leggen. "Er wordt aan een veilige fietsverbinding door het Meetjesland gewerkt, op de oude spoorwegbedding", zegt Sylvie Syryn van AWV. "Ook aan de andere kant van de N49 zijn er vandaag al veilige fietsverbindingen. Het is ook niet zo dat het verkeer op de parallelwegen zo drastisch zal toenemen. Sommige mensen denken dat al het verkeer dat vandaag aan de Stroomstraat de N49 kruist, na de herinrichting de parallelweg zal nemen. Dat is niet zo. Het verkeer zal zich splitsen en verschillende alternatieven kiezen. Het sluipverkeer naar het kruispunt Stroomstraat zal ook verdwijnen. Trouwens: bij de aanleg van de brug zorgen we voor een afgescheiden fietspad op de brug. De N49 kruisen zal voor fietsers dus een pak veiliger worden", zegt Sylvie Syryn nog.