'Facebookvriendjes' van Paashaas uitgenodigd voor eierenraap 26 maart 2018

Meer dan honderd kindjes hebben zaterdag paaseieren mogen rapen op een boerderij op de Heffink in Evergem.





Annie Goethals, Jonas De Wispelaere en Jan Spaas maakten de Facebookpagina 'De vriendjes van de Paashaas'. Daarop konden kinderen zich inschrijven om paaseieren te komen rapen. "Tradities moet je in ere houden, en paaseitjes rapen is daar zeker één van", zegt het drietal. "Na amper drie dagen was de limiet bereikt en moesten we de inschrijvingen afsluiten. Enkele weken lang werd iedereen in het gewisse gehouden wie achter de Facebookgroep zat. Het was fantastisch om de lentezon en al die blije gezichtjes te zien." (JSA)