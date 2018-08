Zwembad op wielen levert wagen op DE VLOTTER IN DE WOLKEN NA INZAMELACTIE VAN KELDERTRAPKEN TOON VERHEIJEN

25 augustus 2018

02u31 0 Essen De leden van cultuurgroep Het Keldertrapken zijn gisteren in de bloemetjes gezet door het dagopvangcentrum De Vlotter. Hun waanzinnige zwembadactie voor Music for Life vorig jaar leverde 43.000 euro op en dat hebben ze geschonken aan De Vlotter.

Het personeel én de gasten van het nieuwe dagopvangcentrum voor mensen met een beperking De Vlotter glunderden gisteren. Ze konden hun nieuwe bestelwagen in gebruik nemen. En dat hebben ze allemaal te danken aan het knotsgekke initiatief van de cultuurgroep Het Keldertrapken. Die trokken vorige winter met een rijdend zwembad naar domein Puyenbroeck voor Music for Life. Het ging om een 40-voetcontainer met daarop een zwembad van ongeveer 12 meter lang en 20.000 liter water. Een firma die gespecialiseerd is in uitzonderlijk vervoer stond in voor het transport. Een stunt die de cultuurgroep in 2007 ook al eens deed. Dit keer leverde het 43.000 euro op en dat geld ging integraal naar de nieuwe wagen voor De Vlotter.





"Dolgelukkig"

De gasten en de begeleiders van De Vlotter moesten gisteren hun traantjes toch wel bedwingen. "Voor onze mensen is het belangrijk dat ze kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven en een vervoersmiddel is daarbij onontbeerlijk", vertelt begeleidster Ann De Hert. "We hebben wel een uitstekende samenwerking met de Minder Mobielen Centrale en er is ook altijd wel het openbaar vervoer, maar voor sommige van onze mensen is dat geen oplossing. Met deze bus kunnen we ook veel meer doen met onze gasten. Een bezoek aan de wekelijkse markt in Roosendaal, gaan zwemmen in de Stok, sportactiviteiten in Gooreind (Wuustwezel) of gewone uitstappen. Zo kunnen we met onze mensen meer onder de mensen komen." Maar De Vlotter ziet er ook een mogelijkheid in om nog meer te kunnen betekenen naar bedrijven en dergelijke. "We kunnen zelf werk gaan ophalen of afleveren bij bedrijven en instanties", zegt Ann De Hert. "Het is toch een extra service die we kunnen aanbieden." De mensen van De Vlotter doen onder meer opdrachten voor het gemeentebestuur zoals ronddragen van informatiebrieven of inpakwerk voor bedrijven. Maar net zo goed willen ze voor inwoners van Essen bijvoorbeeld eens gaan wandelen met een hond, leren naaien met een naaimachine, verzorgen van een paard.





Warm hart

Het personeel en de gasten van De Vlotter stonden erop om de leden van Het Keldertrapken te bedanken. "Maar eigenlijk willen we alle inwoners van Essen bedanken", zegt Ann De Hert. "Iedereen die gesteund heeft, heeft duidelijk aangetoond dat hij ons een warm hart toedraagt. We zijn enorm fier op alle Essenaren. Een teken dat we echt welkom zijn in de gemeente."





Vanaf maandag zal het busje van De Vlotter in de regio rondrijden met ongtwijfeld een glunderende chauffeur en passagiers.