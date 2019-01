Zware boerderijbrand in Essen Patrick Lefelon

21 januari 2019

06u39 0

Aan het Noordeinde is vanmorgen rond 3u30 brand ontstaan in een boerderij. Het vuur sloeg al door het dak toen de brandweer ter plaatse kwam. De brandweer van Essen en Kalmthout gingen de brand te lijf maar kon niet meer beletten dat de woning volledig uitbrandde. De bewoners, een gezin met twee kinderen, raakte tijdig uit de woning. Niemand is gewond. Het gezin moet op zoek naar een ander onderkomen. Burgemeester Van Tichelt kwam polshoogte nemen en bood de slachtoffer hulp van het gemeentebestuur aan.