In Loenhout in de Koningin Fabiolaan gingen dan weer enkele zonnepanelen vliegen vanop enkele daken en ze belandden op geparkeerde wagens. Aan het Schanker in Essen ging dan weer een volledige pergola en een berghok vliegen. Op verschillende plaatsen zoals aan de Kraaienberg gingen dakpannen vliegen. (VTT)