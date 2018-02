Zes notoire graffitispuiters opgepakt door alerte patrouille 21 februari 2018

02u47 0 Essen Een patrouilleploeg van de politiezone Grens heeft in de nacht van maandag op dinsdag zes verdachten opgepakt aan de Moerkantsebaan in Essen. Aanvankelijk werd gedacht dat ze gelinkt konden worden aan een inbraakpoging bij drankencenter Van Oevelen, maar uiteindelijk bleek het te gaan om zes mannen die het station van Essen wilden opvrolijken met hun schilderkunsten.

Het was rond 2 uur toen de politie een melding kreeg van een verdacht voertuig in de Wijngaardstraat.





De politie stuurde meteen een patrouilleploeg ter plaatse, maar kon in de Wijngaardstraat zelf niet meteen iets verdachts opmerken. Na wat rondrijden in de buurt zag de politie wel twee verlaten voertuigen met Poolse nummerplaat staan in de Moerkantsebaan, niet ver van het station van Essen. De politie controleerde de feiten en zag een beetje verderop een groepje mannen lopen.





Op de vlucht

"De eerste drie mannen die onze mensen tegenkwamen, konden zonder slag of stoot gecontroleerd worden", zegt Patrick De Smedt, woordvoerder van de politiezone Grens. "Maar twee anderen zagen dat niet zitten en sloegen op de vlucht. Onze mensen hebben meteen te voet de achtervolging ingezet. De ploeg kon hen snel inrekenen, maar dat was niet simpel. Zowel onze twee inspecteurs als de twee vluchters liepen daarbij verwondingen op. Een van onze mensen is zelfs een week arbeidsongeschikt."





Speurhond

Omdat er sprake was van een zesde persoon, was er ondertussen ook versterking opgeroepen van onder meer de speurhond. Die deed snel zijn werk, want na een korte zoekactie kon ook die persoon opgepakt worden. Hij hield zich verborgen in de struiken.





Vrijgelaten

De twee personen die op de vlucht sloegen en geweld gebruikten bij hun arrestatie, werden voor de onderzoeksrechter geleid. Ze mochten later beschikken.





Het zestal kwam uiteindelijk ook niet in aanmerking voor de feiten van de inbraakpoging bij Van Oevelen. Ze waren van plan om naar het station van Essen te gaan en daar hun graffitikunsten bot te vieren. Ze hadden immers heel wat materiaal op zak en bij nazicht van hun gsm-toestellen bleken daar ook heel wat van hun kunstwerken op te zien. "Dankzij de melding van het verdachte voertuig hebben we dus de graffitispuiters kunnen tegenhouden, maar misschien hebben we daardoor ook kunnen verhinderen dat de inbrekers bij Van Oevelen effectief hun slag konden slaan. Honderd procent bewijzen kunnen we dat niet, maar het toont wel aan dat elke melding van welke verdachte gedraging of zaak dan ook zinvol kan zijn." (VTT)