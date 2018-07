Zeepkistenrace voor durvers is succes 25 juli 2018

De zeepkistenrace aan het station van Essen zorgde voor heel wat spektakel. De deelnemers moesten met hun zelfgebouwde zeepkist het viaduct afracen en daarbij onder meer schansen overwinnen en hindernissen ontwijken. Een wedstrijd voor durvers en lefgozers dus, al kon het evenement ook op heel wat kijklustigen rekenen. De organisatie van de race was in handen van Xi*Tings, een groep vrienden die samen allerlei activiteiten inrichten.





Later dit jaar, op 31 oktober, staat er ook nog een Halloweentocht op het programma.





(BCOR)