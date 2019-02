Witzenbergstraat wordt enkelrichting Toon Verheijen

28 februari 2019

De gemeente Essen gaat enkelrichtingsverkeer invoeren in de Witzenbergstraat. “De straat is op sommige plaatsen nogal smal en daardoor wijken soms auto’s uit over het voetpad om elkaar te kunnen passeren”, zegt schepen Brigitte Quick (CD&V). “Daarom voeren we op vraag ook van de bewoners een enkelrichting in.” De nieuwe maatregel zal zo snel mogelijk ingevoerd worden.