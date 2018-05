Winkelen per fiets wordt beloond 07 mei 2018

02u35 0

Kalmthout





De gemeenten Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel hebben samen de campagne 'Gerinkel naar de Winkel' en de website www.ecowijzer.be officieel voorgesteld. 'Gerinkel naar de winkel' is een fietscampagne waarbij de inwoners aangemoedigd worden om hun boodschappen met de fiets of te voet te doen. Wie met de fiets winkelt, krijgt een stempel op zijn of haar spaarkaart bij de deelnemende winkels. Bij een volle kaart maak je kans op een prijs. Die campagne bestaat al sinds 2002 en zorgt ervoor dat jaarlijks 30.000 mensen gemotiveerd worden om met de fiets boodschappen te doen. De laatste Belgerinkel-campagne vond plaats in 2016. Op de website www.ecowijzer.be zie je in welke winkels in de vier gemeenten je terecht kan voor fairtrade, biologische, ecologische en/of lokaal geproduceerde producten. (ADA)