Werken voor invoer nieuw aardgas 30 juni 2018

Eandis begint op 2 juli met voorbereidende werken voor aanpassingen aan een gasverbinding tussen de Gageltjes en de Duffelaarstraat in Kalmthout. Vanaf 2024 bouwt Nederland de uitvoer van 'arm' gas naar België af. Om op lange termijn de bevoorrading te garanderen, zal België 'rijk' gas invoeren uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De omschakeling binnen het distributiegebied van Eandis begint in 2019 met Essen, Wuustwezel en Kalmthout. De gasverbinding tussen de Gageltjes en de Duffelaarstraat in Kalmthout is nodig om Kalmthout van rijk gas te kunnen voorzien. De werken starten in het Handelaar en duren tot 13 juli. Tijdens het bouwverlof liggen de werken stil en is het Handelaar volledig open voor het verkeer. Op 6 augustus starten de werken weer en is er opnieuw enkel doorgang voor fietsers en plaatselijk verkeer. Het einde van die fase van de werken is voorzien op 17 augustus. Van 20 tot en met 31 augustus wordt er gewerkt in de Gageltjes. Tijdens de werken is er geen doorgang mogelijk maar het Handelaar is open voor doorgaand verkeer in beide richtingen. In het najaar volgt de verbinding tussen het Handelaar en de Duffelaarstraat. Die loopt langs de Roosendaalsebaan, via het kruispunt in Achterbroek en de Kalmthoutsesteenweg tot de Duffelaarstraat. (VTT)